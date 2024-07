Apeco, Angara magkaakibat

Ang bagong hirang na secretary of education na si Sen. Juan Edgardo “Sonny” Angara ay dapat sagutin ang mga katanungan tungkol sa Aurora Pacific Economic Zone Authority o APECO sa Commission on Appointments (CA).

Dapat idaan sa butas ng karayom si Angara bago ito maging full-fledged na kalihim ng edukasyon.

Sana imbitahin ng CA ang mga mamamayan na nagpahayag ng kanilang disgusto sa Apeco na ayon sa kanila ay isang “white elephant.”

Ang Apeco ay itinatag ng Republic Act 9490 na inisponsor ng yumaong senador Edgardo Angara, tatay ni Sonny.

Sinasabing ang Apeco ay magbibigay ng kaunlaran sa Aurora at karatig lalawigan.

Isa sa mga pet projects ng mag-amang Angara—Ed at Sonny—ay ang Apeco na naging kontrobersyal mula nang ito’y itinatag.

Marami diumanong mga katutubo sa lalawigan ng Aurora na nawalan ng lupa dahil sa land-grabbing ng mga taong nasa kapangyarihan.

Ang yearly budget ng Apeco ay hindi raw bagay sa lugar dahil ‘di naman daw ito kumikita gaya ng ibang economic zones gaya ng Subic at Clark.

Wala raw nag-iinvest sa Apeco dahil bukod sa malayo ito sa kabihasnan ay palaging binabagyo at malambot ang lupa.

Tanungin ninyo si Architect Felino Palafox Jr., isang world-class urban planner. Sasabihin ni Palafox na walang silbi ang Apeco.

Sinampahan ng kasong libel si Palafox ng mga Angara dahil sa kanyang sinabi na nalulugi ang gobiyerno sa pagpapatakbo ng Apeco.

Hanggang ngayon ay nasa korte pa ang kasong libel laban kay Palafox.

Ginamit diumano ng mga Angara ang kanilang kapangyarihan laban kay Palafox na ang tanging hangad lamang ay mapabuti ang sambayanan.

Si Palafox ang maysabi na lumulubog ang Apeco dahil mahina ang pondasyon ng lupa na kinatatayuan nito.

Inayunan na noon ay Sen. Serge Osmeña si Palafox, pero walang nangyari sa pagsang-ayon ng dating senador kay Palafox.

Si Fr. Jose Francisco Talaban, parish priest ng Casiguran, ay isa sa mga umaayaw sa Apeco dahil sa nawalan daw ng lupain ang mga Dumagat o katutubo ng Aurora sa pagtatag ng Apeco.

Kung seryoso ang mga miyembro ng Commission on Appointments sa kanilang trabaho sa pag-usisa tungkol sa integridad ni Sonny Angara, dapat ay imbitahin nila sina Osmeña, Palafox at Talaban at maging ilang Dumagat tungkol sa Apeco.

Kapag pinag-uusapan ang Apeco, ang pangalang Angara ang kaakibat.

Mga piling-pili na miyembro ng Senado at Kamara de Representantes ang kinabibilangan ng CA.