SA panahon ngayon, dapat ay walang basagan ng trip para happy ang life.

Gaya ng peg ng beks na ito na may kakaibang photoshoot para sa kanyang kaarawan! Siya si FayFi Inafi mula sa Cagayan, Tuguegarao City. Sa ngayon, mayroon na siyang 84,000 Facebook follower..Ibinahagi niya sa kanyang account ang behind-the-scenes ng kanyang birthday photoshoot na ginawa niya sa isang babuyan. Mapapanood sa video na nakasuot pa siya ng black and white na damit, stockings at ‘ang pang malakasan niyang korona! Talaga namang kabogera si Ati hindi lang sa outfit at props, kundi pati na rin sa kanyang mga posing sa tabi ng mga baboy.

Ala-supermodel ang atake mga Auntie! Sabi pa niya sa caption, “Low budget photoshoot for my birthday. HAPPY BIRTHDAY SELF, regalo niyo na lang sa akin ‘yung pag-follow sa page ko.” Nakatanggap ang nasabing video ng dalawang milyong view, 108K reaction at 75k comment mula sa madlang peeps. Tulad ni Mina Marquez, aniya, “Amoy tae na po kayo niyan.” Pagbati naman ni Manuel Esperanza, “Wow …. Simple but memorable…happy birthday.” “Respect.. no bashing ….in fairness magaganda ang shoot,” sabi ni Remon Velayo Joseph. Say naman ni Analyn Jeea Callos, “Happy birthday hahaha grabe ang tawa ko pero però super orig and super entertaining.”Ikaw, keri mo rin ba ng ganitong venue sa photoshoot? (Moises Caleon)