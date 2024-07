ITO na ang hinihintay mong listahan kung anu-ano at saan nga ba matatagpuan ang limang pinakamatayog na gusali sa mundo.

Una rito ang Burj Khalifa na matatagpuan sa Dubai, UAE. Ito ang kasalukuyang pinakamataas na gusali sa mundo na may taas na 828 metro at may 163 palapag. Taong 2010 ito binuksan at mula noon ay kabilang na ito sa mga pinakatanyag na simbolo sa Dubai. Dinisenyo ito ni Adrian Smith ng Skidmore, Owings & Merrill at kinikilala ito hindi lamang sa taas nito na halos abot tanaw na ang langit kundi pati na rin sa makabagong disenyo at teknolohiya nito. Pangalawa sa listahan ang Shanghai Tower na matatagpuan sa Lujiazui, Pudong, Shanghai, China. May taas itong 632 metro at may 128 palapag. Binuksan ito noong 2015. Ilan sa mga ibinida rito ay ang itinanghal na world’s highest observation deck at pinakamabilis nitong elevator.

Pangatlo naman ang Abraj Al-Bait Clock Tower na matatagpuan sa Mecca, Saudi Arabia. May taas ito na 601 metro at may 120 palapag. Kilala rin ito bilang Makkah Royal Clock Tower kung saan itinuturing ang orasan sa tuktok ng gusali bilang isa sa pinakamalaki sa buong mundo. Pang-apat ang Ping An Finance Centre na matatagpuan sa Shenzhen, China. Ito ay may taas na 599 metro at may 115 palapag. Binuksan ito noong 2017 at dinisenyo ng Kohn Pedersen Fox Associates, isang architectural firm sa New York City. Ang gusaling ito ay sumasalamin sa mabilis na pag-unlad ng ekonomiya ng Shenzhen at ng buong China. At ikalima sa pinakamataas na gusali sa mundo ay ang Lotte World Tower na matatagpuan sa Seoul, South Korea.

Ito ay may taas na 555 metro at may 123 palapag. Ang gusali na ito ay may observation deck na nagbibigay ng kahanga-hangang tanawin kung saan makikita ang buong lungsod. Bukod dito, malaki ang potensyal ng negosyo sa Lotte World Tower dahil mayroon itong mga opisina, tirahan, hotel at retail space.. Samantala, kung pagbabasehan ang mabilis na galaw ng modernong teknolohiya, hindi raw kataka-taka kung may mga magsusulputan pang mas mataas na istruktura kumpara sa nasabing mga gusali. Parang stairway to heaven lang ba ang datingan? (Moises Caleon)