NABUDOL tig-P2,500 ang apat na tagahanga ng sikat na girl pop group na Bini matapos nilang matuklasan na na-scam sila kapalit ng naubos na tiket.para sa concert ng grupo noong Linggo sa Cebu City.

Ayon kay Police Major Romeo Caacoy, hepe ng Mabolo Police, nagtungo ang apat na biktima sa Waterfront Cebu City Hotel and Casino sa Barangay Lahug para manood ng Biniverse concert. Pagdating nila sa lugar bandang alas-10:00 nang gabi, nadismaya ang mga biktima nang malaman nilang ubos na ang tiket para sa concert. Isang lalaki aniya ang lumapit sa mga ito at nag-alok na maaari silang magpakuha ng lara­wan na kasama ang mga miyembro ng Bini sa halagang P10,0-00. Pumayag ang mga biktima at nag-ambagan ng tig-P2,500 kung saan ibinigay nila ang pera sa lalaki sa loob ng comfort room ng hotel. Pagkuha sa pera, uma­lis ang lalaki at sinabing aayusin na niya ang pictorial nila sa grupo. Naghintay umano ang mga biktima hanggang alas-tres nang madaling-araw pero hindi na lumutang ang scammer. Dahil dito, nagpasya ang mga biktima na isumbong sa pulisya ang sinapit nila sa scammer.