PERSONAL na dinala ni dating Caloocan 2nd District Rep. Edgar Erice ang kanyang liham sa tanggapan ni Commission on Elections (Comelec) Chairman George Garcia na humihiling na linawin at ipaliwanag nito ang umano’y pagkakaroon niya ng $15 milyong account sa Korea.

“Attached to this letter is a confidential document about your banking history and details. This document contains sensitive information that I believe warrants your verification and comment,” nakasaad sa liham ni Erice na personal nitong ipinatanggap sa opisina ni Garcia sa gusali ng Palacio del Gobernador sa Intramuros, Maynila. Aniya, ipinadala sa kanya ng isang ‘anonymous sender’ ang dokumento sa pamamagitan ng FedEx courier. Wala rin aniya itong address kung saan nagmula. Nakasaad aniya sa dokumento kung kailan, sino ang nagpadala at halaga na ipinasok sa account. “I trust in your commitment to Integrity, Honesty, Accountability, and Transparency as part of the Values Statement of the Comelec and humbly urge you to carefully review the enclosed document. Your prompt action in this matter is crucial to ensuring the integrity of the electoral process of the Republic of the Philippines,” giit pa ni Erice. Samantala, sinabi ni Garcia na pag-aaralan muna niya ang nasabing dokumento bago siya mag-komento ukol dito.