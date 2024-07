Zaijian Jaranilla binanatan si Xyriel Manabat

Nako mukhang mainit-init at maanghang ang banat ni Zaijian Jaranilla sa ‘High Street’ co-star nitong si Xyriel Manabat!

Sa Instagram nga kasi ni Xyriel ay nagbahagi ito ng ilan sa kanyang mga selfie with very simple makeup lang. Mukhang feel na feel nga niya ang kanyang ganda, no!

Pinusuan naman ito ng mga utaw at kanya-kanyang puri sa ganda ni Xyriel!

Pero ang gumulantang sa madlang netizen ay ang birong banat ng co-star nito na si Zaijan Jaranilla sa comment section!

Sey kasi nito, “Ganda-gandahan ka na naman, dai. Magtrabaho ka!”

Kaloka!

Hindi naman nagpakabog si Xriel sa pangungulit ni Zaijan dahil agad din siyang nag-reply ng “Pagandahin kita e!” na ikinaloka at ikinatuwa rin ng mga utaw.

Kanya-kanyang sey din ang mga utaw sa hirit ng dalawa sa isa’t, ha!

Sey nila:

“Grabe ka naman santino!”

“Ay nak delikadong laro ang ganda-gandahan ha.”

“Uwian na may nanalo na.”

Mukhang very close pa rin nga ang dalawa after all these years dahil nagagawa pa rin nilang barahin ang isa’t isa even in the public’s presence. Ang bongga! It goes to show how comfortable they are with each other.

‘Yun na! (Carl Balasa)