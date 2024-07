Veteran sports journalist Chino Trinidad yumao na

NAGULANTANG ang sports community nang mabalitaan ang biglang pagpanaw ni veteran sports journalist at longtime Philippine Basketball League (PBL) commissioner Jose Manolo ‘Chino’ Trinidad, noong Sabado.

Mabilis, ang pagkalat nang nakalulungkot na balita sa social media.

Ayon sa mga ulat, pinarating ng anak na babae ni Chino na si Floresse Trinidad ang balita mula sa text messages.

“Yes, we are very sad to share the news of his passing last night,” saad niya.

Kasalukuyang kinakalap pa ang talagang sanhi ng pagkamatay ni Trinidad, ayon sa mga komento ay atake sa puso.

Isa sa mukha ng sports si Trinidad dahil sa istilo ng kanyang pamamahayag kaya madali siyang makilala ng mga tao.

Karamihan siyang nakikita sa television kapag kino-cover ang basketball at boxing.

Nagtrabaho din siya bilang sports reporter ng GMA-7 at may sports segment sa news program na 24 Oras noong hanggang nakaraang taon. (Elech Dawa)