Sikreto ng mabuting lider

Tamang pamumuno ang susi sa tagumpay ng ano mang samahan o organisayon.

Pagbuo ng isang magandang values , pagtulong sa kapwa ,mabuting pakikisama, pagkakaisa , pakikipagkapwa tao at dedikasyon sa iyong adbokasiya ay ilan lang sa mga mahahalagang bagay na ibinahagi ng mga kilalang leaders sa iba’t ibang organization sa mabuting pamumuno.

Sa programang ng National Press Club ( NPC) ‘Usapan sa Balai’ ni Madelynne Dominguez nagkaisa ang mga panauhin nito na sina National Press Club of the Philippines President Leonel Abasola, Carlo Batalla, Preident / founder ng Batalla Cares ( namahagi ng wheelchair sa mga kapuspalad) at founder Anti Crime Watch and Corruption at Sal “ Jun” Salenga, Co- Founder ng Kamp Pagkakaisa Volunteers Inc. ( caring for special children) na mahalaga ang pakikipagkapwa tao bilang isang mabuting pinuno.

Ang mga panauhin ay nagbahagi rin ng kanilang personal na experience sa organisasyon kung saan sila naging epektibo at umayos ang pamumuno.

Ayon kay NPC President Leonel Abasola sa tamang pakikisama nagiging mabuti kang leader at ito ay kusang lumalabas sa personalidad ng isang tao at ‘di inaaral. Higit sa lahat ang integridad.

“ A good leader is a good listener. Bilang isang Presidente ng NPC , I see to it na collective decision. Good leader is a good follower, pahayag ni Abasola.

Sa larangan ng public service binahagi rin ni Abasola kung paano ang media nakakabuo ng public opinion at accountable sa pagiging transparency sa tamang pamumuno.

Para kay Jun Salenga Co- founder ng Kamp pagkakaisa Volunteers Inc. ( for special children) isang non government organization ang criteria ng isang mabuting leader ay kapag nakikita ng mga kasama kung paano harapin ang mga problema at iba’t ibang isyu na dumarating sa organisasyon.

“ Mahalaga matalino ka , may self confidence at integridad. Bukod pa sa kapasidad na marunong kang makisama at makipagdeal sa mga difficult situation. Yaan ang good quality ng leader “ayon kay Salenga.

Ayon pa kay Salenga higit sa lahat maging halibawa ka sa mga kasama mong volunteers.

“ Commitment passion makes difference in the life of special children I believe in my heart dito ko lead ng Panginoon at feel kong tama. Ang pagtulong ay bahagi ng good leadership. Ang akal ng ibang pagshare ka lalo na sa mga special children bless ang mga bata yung volunteers o nagshare ang more blessed. Nakakatulong ka na nakakatulong ka pa sa sarili mo by sharing yolur skills. I am proud KPVI is existent for 42 years.”, ayon kay Salenga.

Mahalaga ang pagkakaroon ng volunteer praise for well done job .Take time to teach them if may kulang or lapses sa performances . Bring out the best sa volunteers and encourage them to serve with heart and dedication . Dapat tapat ka sa gawain be yourself If you are doing the right things they will follow you. Isantabi ang vested interest just like for media mileage .Binahagi rin niya ang kanyang journey sa pagtatayo ng foundation para sa batang espesyal na kayang pinamumunuan sa kasalukuyan na binabahagi niya sektor ng social welfare.

“ If you can’t see a good person be one and lead , show by example” , pahayag pa ni Salenga.

Ayon naman kay Carlo Batalla- Founder ng Battala Cares Philippines, isa ring non government organization , bilang Chairman kanyang binahagi ang kanyang karanasan kung paano maging epektibo at pamunuan ang libono libong kasapi nito at kung paano ang mabisang pamumuno ay makapagbabago sa positibong paraan at magdulot ng malaking impact para maiangat at palakasin ang mahihirap na sektor ng Lipunan. ( Riz Dominguez)