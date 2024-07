Ruffa Gutierrez mas dumami offer pagkatapos ng Binibining Pilipinas

Hanggang ngayon ay pinag-uusapan ang Binibining Pilipinas beauty pageant hosting ni Ruffa Gutierrez kung saan ay nakasama niya si Catriona Gray at iba pang beauty queens ng Binibining Pilipinas Charities, Inc.

At sabi nga ni Ruffa, mas dumami pa ang kanyang offer pagkatapos nga ng kanyang hosting sa 60th edition ng beauty pageant na pinangungunahan ni Mrs. Stella Marquez-Araneta.

At ang maganda pa, talaga namang pinag-uusapan pati ‘yung mga ‘eksena’, ‘ganap’ ni Ruffa at ng iba pang mga host sa loob ng Araneta Coliseum habang commercial break.

Kaaliw nga kasi ang mga tsikahan ni Ruffa at ng ibang hosts sa audience habang naghihintay na matapos ang commercial break.

May lumabas pa nga na, “From Ruffa to Roffa,” dahil may isang fan na nagsisigaw ng “Rooofaaa!” habang commercial break.

Sabi nga ng ibang mga nasa Araneta Coliseum, sana raw ay i-telecast din ang banter ni Ruffa at ng ibang hosts habang commercial break dahil nakakatuwa ang mga iyon.

Samantala, aminado si Ruffa na sobra niyang ite-treasure ang pagho-host ng 60th edition ng Binibining Pilipinas beauty pageant dahil minsan nga lang puwedeng mangyari iyon.

Malaking bagay nga raw sa kanya ang kanyang pagbabalik sa Binibining Pilipinas stage sa Araneta Coliseum kung saan ay nanalo siyang Binibining Pilipinas World noong 1993 na naging dahilan para maging Miss World Second Princess siya.

Bongga! (Jun Lalin)