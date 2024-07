Rebano, Gamaro bumida

SINUNGKIT ni New York-based Mario Lawsin Rebano ang malaking panalo sa Estados Unidos nang magkampeon sa Under 2000 class ng 52nd World Open Chess Championpionships 2024 sa Philadelphia, Pennsylvania nitong Hulyo 7.

Nakaligtas sa 2013 superstorm Yolanda sa Leyte sa ‘Pinas, bukod sa titulo ay binulsa ng Pinoy National master ang premyong $12,000(P705,000) sa kategorya na nilahukan ng 226 players.

“Inaalay ko ang tagumpay na ito sa aking mga kapwa Pinoy, lalo na sa mga taga-Tacloban at lahat ng biktima ng mga kalamidad na tulad ko,” bulalas ng 57-year-old woodpusher kay US-based veteran sports writer at columnist Alex Vidal.

Mainit na sinimulan ni civil engineer Rebano, umalis sa Brgy. Sagkahan 63, Tacloban upang manirahan sa New York, ang 9-round Swiss System tournament sa pagwalis sa mga karibal sa first six rounds.

May 1967 US rating, naglaro siya ng Caro-Kann Defense at pinabagal at nakipaag-draw kay Stephan Kalinichev ng Russia (1864), pero tumaas ang kanyang output sa 6.5 puntos pagpasok sa krusyal na huling dalawang round.

“Naramdaman ko na tumatakbo ang ilong ni Kalinichev at nahihirapang= makipagpalitan ng mga bomba gamit ang aking Caro-Kann repertoire. Ayaw ko siyang ilayo dahil naisip ko na ligtas na ako sa dalawang round na natitira sa paligsahan, kaya pumayag ako para sa isang draw,” ani Rebano.

Sa 8th round, dinaig ni Rebano ang kapwa Pinoy na si Jan Vincent Paragua (1960) at coach ng US bet sa FIDE World Cadets Chess Tournament, sa Pirc Defense para mapangungunahan sa 7.5 puntos ang mga naglalaban pa-9th at final round.

Iyon ang tanging olats ng utol ni Olympian Grandmaster Mark Paragua para pumang-anim sa U2000 din.

Tumabla si Rebano sa Caro-Kann Defense Panov variation kay Russian Dimitry Gorelik (1897) pagkaraan.

“Nagsanay ako nang husto at nakipaglaro sa mga batang manlalaro ng chess sa Queens na sinanay ni (Pinoy chess trainer) Michael Ocido. Dalawang linggo bago ang World Open, huminto ako sa paglalaro at nag-relax lang,” sey pa niya.

Sumalo sa ika-17 puwesto ang estudyante ni Rebano na si NY-based Engr. Donato Gamaro sa 6.5 pts. sa Under 1800 section.

Nakilala si Gamaro na nagtatrabahong engineer at golfer sa Queens, New York nang mamayagpag sa Under 1600 section ng 14th Foxwoods Open International Chess Championships 2022 sa Connecticut.