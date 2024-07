iSANG puganteng South Korean ang pinigilang umalis ng mga tauhan ng Bureau of Immigration (BI) dahil sa pagkakasangkot nito sa illegal online gambling at cybercrime sa kanilang bansa.

Ayon kay Immigration Commissioner Norman Tansingco, naharang ang South Korean na si Choi Injoon, 47 anyos, sa NAIA terminal 3 noong Lunes habang pasakay sa Cebu Pacific flight papuntang Ho Chih Minh City, Vietnam.

Hindi pinayagan ng BI na makaalis ang South Korean nang lumabas ang kanyang pangalan sa listahan ng Interpol derogatory check system ng bureau na nagpapahiwatig na wanted ito sa kanilang bansa.

“We will deport him to Korea as soon as we have issued the order for his summary deportation. We will coordinate the arrangements for his departure with the South Korean embassy in Manila,” ani Tansingco.

Ayon sa BI-Interpol, nagbukas at nagpatakbo ng ilang gambling site sa Internet si Choi na paglabas sa kanilang batas.

Noong 2017, kumuha umano ito ng computer programmer na nang-hack sa personal account ng kanyang mga biktima mula sa mga internet site dahilan para kumita ito ng limpak-limpak.(Mina Navarro)