Nagbabala si dating Sen. Panfilo “Ping” Lacson na malalagay sa peligro ang Pilipinas kung ang ihahalal na kandidato ng mga Pilipino ay ‘yung “umuutot sa utak” at “nag-iisip sa puwet.”

Ginawa ni Lacson ang pahayag, halos 10 buwan bago ang halalan sa Mayo 12, 2025.

“This reminder may come a bit early for the May 2025 polls but I will say it just the same. Electing more candidates who fart from their brains and think from their anuses will do our country more harm than good,” babala ni Lacson sa kanyang pinost sa X (dating Twitter).

Walang binanggit na pangalan si Lacson pero maraming netizen ang nagbigay ng pangalan na sakto sa deskripsiyon ng dating senador.

“Yes agree, the likes of Robin Padilla and Dela Rosa and other celebrities who rode their popularity to se­nate,” sabi ng isang netizen.

“Sana maging batas na lahat Ng lawmakers will be at least college graduate or law graduate. Or after ma elect they should study law,” hirit naman ng isa.

May nagkomento naman na kasalanan daw ito ng Commission on Elections dahil pinapayagan tumakbo ang mga kandidatong walang alam sa serbisyo publiko.