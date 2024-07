P2,000 buwanang ayuda sa mga PWD

Nais ko po munang batiin ang mahigit 1.6 milyon nating kapatid na PWDs o persons with disabilities sa pagdiriwang ng “National Disability Rights Week” ngayong July 17-23.

Espesyal ang linggong ito dahil idineklara ni Pangulong Marcos ang July 17-23 mula ngayong taon hanggang sa mga darating pang taon bilang “National Disability Rights Week.” Ito’y isang linggong espesyal na inilalaan sa proteksyon at pagbibigay respeto sa karapatan ng mga kababayan nating mga PWD.

Ang pagdedeklara ng “National Disability Rights Week” tuwing July 17-23 ng bawat taon ay sa pamamagitan ng Proclamation No. 597 at bilang commitment ng ating pamahalaan sa United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD) na gumagarantiya sa buo at patas na karapatang pantao at fundamental freedom o pangunahing kalayaan ng mga PWD.

Bilang pagkilala sa mahalagang linggong ito, ang inyong lingkod ay umaapela sa aking mga kapwa mambabatas na ikonsidera na ang pagpapasa ng buwanang disability allowance na P2,000 para sa mga kababayan nating PWDs upang pang-ayuda ng pamahalaan sa tumataas na gastusin sa kanilang araw-araw na pamumuhay at bilang suporta na rin sa kanilang integrasyon at aktibong partisipasyon sa lipunan.

Sa House Bill (HB) No. 8223, akin pong ipinapanukala ang pagtatatag ng Disability Support Allowance Program (DSAP) sa ilalim ng Department of Social Welfare and Development (DSWD). Ang ahensya ang makikipagkonsultasyon sa National Council on Disability Affairs (NCDA) at sa kinatawan ng organisasyon ng PWDs para bumuo ng support program na magbibigay ng monthly allowance na P2,000.

Napapanahon pong maaprubahan ng Kongreso ang social protection measure na ito dahil kamakailan lamang ay tiniyak mismo ni Pangulong Marcos sa ating mga kababayang PWDs na committed ang kanyang administrasyon para mapalakas ang mga programa at serbisyo para sa kanila.

Alinsunod din sa progresibong realization principle na nagbibigay ng prayoridad sa social protection ng mga nangangailangang sektor sa isang tiyak na panahon, ang panukala nating ito ay magkakaloob ng buwanang allowance sa lahat ng PWD sa loob ng pitong taon. Kailangan lamang pong makasunod sa batayan na ibibigay ng DSWD ang isang PWD para maging kuwalipikado.

Sa ilalim pa ng HB 8223, sa Phase 1 o unang tatlong taon kapag naisabatas na, bibigyan ng prayoridad ang mga batang may kapansanan, mga adult na may mas mabigat na uri ng kapansanan gayundin ang mga PWD na tumatanggap ng alinman sa social protection program ng pamahalaan tulad ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) at pensyon para sa mga indigent senior citizen.

Ang Phase 2 ng programa ay ipatutupad naman sa ikaapat hanggang ikaanim na taon ng DSAP. Kabilang naman dito ang lahat ng rehistradong PWD na may mababang kinikita gayundin ang mga PWD na nahaharap sa mga dagdag-gastusin sa kanilang kapansanan na nakakaapekto na sa kanilang antas ng pamumuhay.

Habang ang Phase 3 ay isasagawa anim na taon matapos umpisahan ang DSAP at ito’y sasaklaw na sa lahat ng mga PWD sa bansa.

Ang HB 8223 din ang magiging daan sa pagtatatag ng Disability Data Management System na ikokonekta naman o ili-link sa Community-Based Management System (CBMS) ng Philippine Statistics Authority (PSA).

Ito naman pong CBMS ang magiging technology-based na PSA database na maglalaman ng mga datos kasama na ang mapa ng bawat lokalidad na magpapakita ng tunay na lawak ng kahirapan. Masusukat dito ang kita, trabaho, kalusugan, tubig, nutrisyon, kanlungan at edukasyon.

Ang data base na ito ang magiging link din ng Philippine Identification (PhilSys) o National ID System, Department of Health (DOH) PWD Registry at Philippine Health Insurance Corp. (PhilHealth) Database System para maibigay ang real-time disability data at ang mga nakatala sa PhilHealth insurance.

Sa ilalim po ng ating panukala sa pag-iisyu ng Disability Identification Cards—alinsunod sa Republic Act (RA) No. 7277 o “Magna Carta for Persons with Disabilities,” mapagsasama-sama ng mga impormasyon na kakailanganin para mabigyan ng buwanang disability support allowance ang mga kuwalipikadong PWDs.

Ang inyo pong lingkod ay co-author din ng RA 11916 o ang “Social Pension for Indigent Seniors Act,” na siyang nag-amiyenda sa dating batas upang madoble ang monthly social pension ng may 4.1 milyong mahihirap na lolo at lola. Sa pamamagitan ng batas na ito ang dating P500 ay ginawang P1,000 kada buwan.

Ako rin po ang pangunahing may-akda ng RA 11982 o ang “Act granting Benefits to Filipino Octogenarians and Nonagenarians,” na nagbibigay naman ng cash reward na P10,000 sa bawat senior citizen na makakaabot sa edad na 80, 85, 90 o 95. Inamiyendahan ng RA 11982 ang dating RA 10868, o ang “Centenarians Act” of 2016, na nagbibigay ng P100,000 gift para lamang sa seniors na aabot 100 taon ang edad. Kaya sa halip na mga centenarian lamang ang may cash gift, ngayon ay meron na rin—P10,000 ang mga lolo at lola na aabot sa 80, 85, 90 o 95 ang edad.

Bukod dito, tayo rin po ang kasama sa pangunahing nag-akda ng RA 11861 o ang “The Expanded Solo Parents Welfare Act,” na nagbigay naman ng 10%-discount at value-added tax (VAT)-exemption sa mga kuwalipikadong single parents kapag bumibili ng mga esensyal na pangangailangan ng kanilang mga baby hanggang preschooler na anak.

Kaya naman makikita nyo po kung gaano kalawak at kalalim ang ating pakikipagtulungan sa administrasyon ni Pangulong Marcos para po makamit ang dakilang adhikain na matagumpay na maihatid ang bawat Pilipino tungo sa isang mas maunlad na Pilipinas. At sa Bagong Pilipinas, tunay pong walang maiiwan.