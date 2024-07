New hairstyle ng ex ni James Reid, trending

Dahil siguro sa sobrang miss na miss na ng fans niya si Nadine Lustre kaya kahit anong gawin nito ay siguradong trending agad.

Tulad nitong weekend, kumalat agad sa socmed ‘yung bagong hairstyle ng ex ni James Reid at trending agad si Nadine sa X.

Effortless at hindi na nga raw kailangan ni Nadine ang gumimik at magkaroon ng malaking proyekto para mapag-usapan sa online world.

Nitong weekend, simpleng mall tour lang sa Laguna ang ginawa niya para sa ine-endorsong produkto pero agad siyang nag-viral.

Napa-wow kasi ang netizens sa mga naglabasang photo at videos ni Nadine dahil sa bago nitong hairstyle.

Kahit anong ayos nga raw ng buhok ay kering-keri ni Nadine at bagay na bagay sa kanya.

“Grabe! Nadine’s new hairstyle got me on chokehold… oh my gosh!”

“Very Filipina talaga! Very beautiful. Nag-iisa ka Nadine!”

Samantala, bet din pala ng fans ni Nadine na makasama ng idol nila si Maris Racal na very vocal sa pagsasabing dream nito na maka-collab sa isang project ang kanilang idolo. Mahal nila si Maris dahil love na love nito si Nadine.

‘Yun na!