Nadine Samonte may pagbabanta

Naloka ang mga netizen sa isang cryptic message ng celebrity mom na si Nadine Samonte!

Sa Instagram story kasi niya ay may pa-message ito ng pagbabanta.

Sey niya “Dont make me post you.” Nakakaloka!

Ayon pa nga sa aktres, mag-o-one year na raw ay wala pa rin at paano na lamang daw ang kaniyang binayad — goodbye na lang daw ba?

Kaloka, ha!

Sey pa ni Nadine, onti na lang daw ay ipo-post na talaga niya ang taong tinutukoy niya with matching angry face emoji pa!

Hindi naman nabanggit ni Nadine kung sino ang tinutukoy niya sa Instagram Story at kung ano ang atraso sa kanya ng taong iyon. Mukhang nahuli nga talaga nito ang inis ni Nadine, ha!

Kahanga-hanga nga rin ang patience ni Nadine, ha. Hindi niya agad pinangalanan kung sino man itong may atraso sa kanya. Warning muna o patikim ang kanyang binigay.

For sure nga ay marami ang curious sa kung sino at ano ang mga naganap sa likod ng post na ito ni Nadine, pero sana nga ay maayos ito para hindi na pag-ugatan ng kontrobersiya at makaapekto pa sa happy family life ni Nadine.

‘Yun na! (Carl Balasa)