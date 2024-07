Pinapurihan at binigyang parangal ni Philippine National Police (PNP) Chief Police General Rommel Francisco D. Marbil nitong Linggo, ang matatapang na mga pulis na nagbuwis ng buhay at nasugatan sa iba’t ibang operasyon sa buong bansa.

Binibigyang-diin ni Marbil na ang kanilang mga sakripisyo ay nagpapakita ng hindi matinag na pagtatalaga ng puwersa ng pulisya sa kaligtasan at seguridad ng publiko.

Aniya pa, ang tapang na ipinakita ng mga nasawing pulis ay dapat magsilbing inspirasyon para sa kanilang mga kasamahan upang magsikap na maging mas mabuti, mas malakas, at mas matalino sa kanilang mga tungkulin.

“Ang kanilang tapang ay dapat magbigay inspirasyon sa atin upang gampanan ang ating mga tungkulin na may pinakamataas na antas ng propesyonalismo at sukdulang pag-iingat para sa ating kaligtasan,” ani Marbil.

“Utang natin ang walang katumbas na pasasalamat sa ating mga bayaning nasawi. Ang matatapang na kalalakihan at kababaihang ito ay nagbuwis ng kanilang buhay para lamang protektahan ang bawat pamilyang Pilipino at bantayan ang ating mga komunidad laban sa mga banta ng kriminalidad. Habang tayo ay nagdadalamhati sa kanilang pagkawala, dapat nating parangalan ang kanilang alaala sa pamamagitan ng pagpapatuloy ng kanilang misyon na may parehong tapang at dedikasyon na kanilang ipinamalas,” paliwanag pa ni Marbil.

Mula Enero 1 hanggang Hulyo 13, 2024, kabuuang 16 na pulis ang nagbuwis ng buhay habang nasa tungkulin, at 40 ang nasugatan, kabilang ang apat na pulis ng Maynila na nasangkot sa isang madugong engkwentro sa mga suspek sa distrito ng Tondo noong nakaraang linggo.

“Ang kanilang tapang at dedikasyon sa harap ng panganib ay nagpapatunay ng kanilang pangako sa pagpapatupad ng batas at pagpapanatili ng kapayapaan,” pahayag ng PNP Chief.