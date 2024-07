May taping pa sa Coco serye: Ivana Alawi ipinagtanggol sa kaartehan daw

Talagang hindi matigil ang intrigang maarte si Ivana Alawi kaya tsugi na siya sa ‘FPJ’s Batang Quiapo’.

Paglilinaw ng source namin, may ilang taping pa talaga si Ivana sa serye ni Coco Martin at hindi pa talaga sure na sure kung ilang araw pa siyang magte-taping.

And yes, nagpaalam na nga sila sa ABS-CBN Studios, Dreamscape Entertainment na hindi na kaya ni Ivana ang magtagal pa sa serye at pumayag naman daw ang big bosses na tapusin na ang karakter niya sa ‘FPJ’s Batang Quiapo’.

So kaya nga pasok na si Kim Domingo sa serye ni Coco ay dahil maggu-goodbye na nga si Ivana.

Pero ano ba ‘yung tsikang maarte si Ivana?

“Hindi. Hindi totoo ‘yan. Iniintriga lang siya,” sabi ng isang insider.

Pero totoo raw na may isa sa production ang ayaw na ayaw kay Ivana. Na iniisnab nga raw ang actress-vlogger.

May dialogue pa raw ang taga-production na iyon at sinabi nga na, “Kung si _____ (pangalan ng isa pang Kapamilya actress) hindi nga nga kinausap ng isang taon, si Ivana pa kaya?!”

Kaloka rin ang taga-production na iyon at nakikipag-away sa artista, ‘noh?!

Anyway, sabi naman ng isa pang source, noong tinanggap daw ni Ivana ang serye ni Coco ay malinaw na tatlong buwan lang ang commitment ng actress-vlogger.

“Kahit tanungin mo ang mga bossing, alam nila na 3 months lang ang usapan. Tumagal na nga nang tumagal. Pero ngayon, kailangan na talaga ni Ivana na mag-goodbye.

“Marami siyang commitment na hindi maasikaso. So uunahin na niya iyon,” tsika ng taong kausap namin.

Pero ‘yun nga, may ilang araw pang taping si Ivana sa ‘FPJ’s Batang Quiapo’.

So tigilan na ang isyu sa kaartehan ni Ivana, ha!

‘Yun na!