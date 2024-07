PINARANGALAN ni Philippine National Police (PNP) chief General Rommel Francisco Marbil ang mga dakilang pulis na nasugatan at nagbuwis ng kanilang buhay sa pagganap ng kanilang tungkulin.

Umaasa rin si Marbil na magsilbing inspirasyon ang sakripisyo ng mga pulis sa kanilang hanay kasabay ng payo na maging matalino rin ang mga ito habang nasa duty para masiguro ang kanilang kaligtasan.

“We owe an immeasurable debt of gratitude to our fallen heroes. These brave men and women sacrificed their lives and limbs to protect every Filipino family and safeguard our communities from criminal threats.

While we mourn their loss, we must honor their memory by carrying forward their mission with the same valor and dedication they exemplified,” saad ni Marbil sa isang pahayag.

Base sa datos ng PNP, mula Enero 1 hanggang Hukyi 13, 2024 ay mayroon ng 16 na pulis ang napatay sa pagganap ng kanilang tungkulin habang 40 iba pa ang nasugatan.

Kabilang dito ang apat na pulis mula sa Manila Police District (MPD) na nasangkot sa engkuwentro nang manlaban ang dalawang miyembro ng isang criminal group habang ihahain ang kanilang warrant of arrest sa Tondo, Maynila noong Huwebes nang gabi.(Edwin Balasa)