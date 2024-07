Maris Racal ‘pinaulanan’ ng bulaklak

Mukhang very sweet nga ang mga endorsement family ni Maris Racal!

Paano ba naman, ibinida ni Maris ang mga padala ng ilang brands na kanyang ineendorso matapos ang balitang hiwalayan nila ng OPM singer at Rivermaya vocalist na si Rico Blanco after ng limang taon nilang relasyon.

Pinasalamatan din ni Maris ang ilang mga brand para sa mga bulaklak at goodies na ipinadala nito.

Isa nga sa mga notable na nagpadala ng bulaklak kay Maris ay ang kanyang Star Magic family na pinasalamatan din niya kasama si Direk Lauren Dyogi.

Super nice ngang makita na kahit sa simple gesture ay hindi nakakalimutan ng mga brands na kanyang ineendorso si Maris, lalo na ngayong dumadaan siya sa isang pagsubok.

Trending pa rin nga ang hiwalayang Maris at Rico sa social media, pero mukhang tuloy-tuloy ang buhay ni Maris lalo na’t may bago itong pelikula na showing na ngayon, no!

Ang bongga lang na ‘pinaulanan’ siya ng mga bulaklak, ha!

‘Yun na! (Carl Balasa)