Malawakang baha sa BARMM: 5 tigok

LIMANG katao ang kumpirmadong nasawi habang limang iba pa ang nawawala sa malawakang pagbaha sa Bangsamoro region noong Biyernes.

Ayon sa ulat ng Office of the Civil Defense-Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (OCD-BARMM), tatlo ang nasawi sa Matanog, Maguindanao del Norte habang dalawa ang naiulat na namatay sa Kapatagan, Lanao del Sur.

Samantala, 12 ang naiulat na nasugatan mula sa walong bayan ng Matanog at apat na bayan sa Balabagan, Lanao del Sur.

Iniulat din ng OCD-BARMM na lima ang nawawala sa malawakang pagbaha kung saan tig-dalawa ang taga-Matanog at Balabagan at isa sa Kapatagan.

Halos 72,500 pamilya ang naapektuhan ng baha mula sa 336 na barangay sa rehiyon.

Nagpaabot na rin ng Samantala, nagpaabot na ng tulong ang mga lokal napamahalaan sa mga nasalanta ng baha.

Samantala, sinabi ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (PAGASA) na sanhi ng habagat ang malakas na ulan na nagpabaha sa rehiyon simula pa noong Biyernes. (Vincent Pagaduan)