Maica Larroza, Pierre Abellana itotodo paglagare sa Foxies

NANGAKO sina Maicah Larroza at Pierre Abellana na bibigyan ang Farm Fresh ng isang panibagong simula at makinang na tapos pagsiklab ng 7th Premier Volleyball League (PVL) Reinforced Conference 2024 sa Martes (Hulyo 16) sa Philsports Arena sa Pasig.

Sa kabila mahirap na hamon, optimistiko ang Foxies ukol sa pagkakataon na lumakas sa pagdating ng dalawang mahusay na mga opposite spiker.

Pumangatlo sa huli sa 3-8 (win-loss) rekord sa season-opening All-Filipino Conference and team kahit nagpakita ng potensyal sa straight-set upset win kontra Chery Tiggo.

Wagi rin ng isang set sa nagkampeong Creamline at kinaladkad ang finalist Choco Mucho sa limang set na labanan.

Kasama nina Larroza at Abellana na tutulong sa koponan ang isang Japanese coaching staff na mga sabik nang rumampa sa mid-season tournament na pinamamahalalan ng Sports Vision Management group, Inc.

Si Larroza ang unang sorpresa sa katatapos na inaugural na PVL Draft 2024, kinalabit na pang-apat sa pangkalahatan ng Foxies makaraan ang unang tatlong mga hinugot ay mapunta gaya ng inaasahan sa unang dalawang kampo.

“Na-overwhelm ako ngayon at hindi ko akalain na kukunin ako ng Farm Fresh. Pero siyempre, sobrang excited ako and I am looking forward to work with my future coaches and teammates,” lahad ng 5-foot-3 na si Larroza. (Lito Oredo)