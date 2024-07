Nirerepaso ng Kamara de Representantes ang Comprehensive Dangerous Drugs Law (RA 9165) upang makagawa ng mga amiyenda at mas mapalakas ang kampanya ng gobyerno laban sa ipinagbabawal na gamot.

Ayon kay House Committee on Dangerous Drugs chairperson at Surigao del Norte Rep. Robert Ace Barbers, alinsunod sa direktiba ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ay kikilos ang komite upang matugunan ang mga isyu hindi lamang sa supply side kundi ma­ging sa demand side.

“Through the able leadership of Speaker Romualdez and the staunch commitment of President BBM, we see a stronger and better chance to turn the tide towards freedom from illegal drugs and give hope and brighter future to our people, saving society from the menace that has ended so many dreams, lives and families,” sabi ni Barbers.

Sinabi ni Barbers na noong 17th Congress ay nakapagpasa ang Kamara ng mga amyenda sa RA 9165 subalit hindi ito natapos ng Senado. (Billy Begas)