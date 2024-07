Lalaki dedo sa nasagasaang aso

BASAG ang bungo ng isang lalaki nang mahulog ito sa minameneho niyang motorsiklo matapos makasagasa ng aso habang patungo sa ospital para magpa-dialysis sa Calasiao, Pangasinan noong Sabado.

Kinilala ni Calasiao Police Station officer-in-charge P/Lt. Colones Ferdinand Lopez ang biktima na si Alfredo Sarmiento, 52 anyos, ng nasabing bayan.

Ayon kay Lopez, patungo si Sarmiento sa ospital para magpa-dialysis sa problema nito sa kidney nang may biglang tumawid na aso sa kalsada ng Barangay Doyong sa nasabing bayan noong Sabado nang umaga.

Nawalan aniya ng balanse ang biktima, nahulog sa motorsiklo at nabagok ang ulo sa sementadong kalsada.

“Nabangga niya ang aso. Malakas ang impact, at the same time, hindi siya nakasuot ng helmet kaya nabagok ang ulo niya,” ani Lopez.

Sinabi ng pulisya na namatay din ang aso na nasagasaan ng biktima.

Samantala, labis ang dalamhati ng mga kaanak ng biktima dahil sa ganoong paraan ito nasawi at hindi sa kanyang sakit.

“Yung may-ari ng aso, hindi namin ma-locate.Wala ring nagreport sa barangay na may nawawalang aso,” ayon kay Barangay Doyong chairman Henry Ferrer. (Allan Begonia)