Lakas mang-inggit, ha! Pia Wurtzbach ‘dinilaan’ mukha ni Jeremy Jauncey

Sana all, tulad ni Pia Wurtzbach, na may dyowang tulad ni Jeremy Jauncey.

‘Yung dyowa na super ina-appreciate ang kagandahan mo. Na hindi nagsasawang titigan ang mukha mo.

At siyempre, hindi napapagod na pasayahin ka, halikan ka, na may kasamang kilig at puno ng pagmamahal talaga.

Dami ngang kinilig sa Instagram post ni Jeremy na panay ang titig, halik niya kay Pia, ha! At siyempre, super kilig din si Pia, na panay ang tawa sa ‘pagsamba’ na ginagawa sa kanya ni Jeremy.

“Life is better when we’re laughing – usually at each other,” sabi ni Jeremy.

Kaya `yun nga, umani ng inggit ang post na `yon ni Jeremy, na ang iba ay naiinis na nga kay Miss Universe 2015, ha!

Well, iba nga kasi `yung ang ganda-ganda mo na, waging-wagi pa ang puso mo dahil sa pagmamahal ng dyowa mo sa iyo, ha!

“Nakakainis ka na Pia. Pahingi naman ako ng ganiyan.”

“Sana all na lang talaga, may partner na tulad ni Jeremy.”

“Ang cute ni Queen Pia, kilig na kilig.”

“Love the compatibility and chemistry between these two.”

“Body language speaking volumes.”

“You both are obviously into each other, and have a good vibe together.”

“Si Pia ang lakas mang-inggit, ha!”

“Authentic sweetness.”

“Haaaay, napapa-sanaol na lang talaga kaming lahat.”

“Bawal kayong maghiwalay, magwawala ako.”

“Grabe, licking is better!”

Yes, hindi nga nagpakabog si Pia sa paghalik-halik sa kanya ni Jeremy, dahil sa last part ng video, talagang dinilaan naman niya ang mukha ng mister niya, ha!

Kaloka! Bongga! (Dondon Sermino)