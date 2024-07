Kim inusisa sa pagmo-move on

Nakaka-happy lang kapag nakakatsikahan at naiinterbyu namin si Kim Chiu.

Sa launch nga ni Kim bilang endorser ng Face By Bloom, nakipagkulitan kami sa kanya.

In fairness, blooming si Kim, ha!

Ang fans nga niya, kapag sinasabi ng host ang kanyang pangalan, dapat ay sasabihin nila ang kanyang surname.

Pero kaloka ang fans. Sey kasi ng host, “Kim…,” at ang isinasagot nila ay, “Avelino.”

Talagang hanggang sa launch ng Face By Bloom ay sini-ship siya kay Paulo Avelino, ‘noh?!

Sey naman ng iba, obvious na naka-move on na nga si Kim sa ex-boyfriend niyang si Xian Lim.

At sa tsikahan nga with her, biniro namin sa kanya kung gaano ba siya kadaling nakapag-move on?

Na akala nga ni Kim, pati ng fans niya, ay tungkol sa pagmo-move on kay Xian ang tinutukoy namin.

Pero ang biro nga namin, gaano siya kadaling nakapag-move on sa ibang beauty products na ginagamit niya noon hanggang ‘makilala’ na niya ang Face By Bloom?

Siyempre, naaliw si Kim.

Anyway, obvious naman na nakapag-move on na talaga siya kay Xian kaya naman very blooming siya ngayon, ‘noh?!

Anyway, ang sweet lang ni Kim at niyakap pa niya kami after ng kanyang presscon.

Ang ganung ugali ni Kim ang dahilan kung bakit love na love namin siya, ‘noh?! (Jun Lalin)