Pinaiimbestigahan ng mga kongresista ang pinanggalingan ng daan-daang birth certificate na ginagamit umano ng mga Chinese upang makakuha ng Philippine passport para manatili at makapagnegosyo sa bansa.

Ayon kina Representatives Cheeno Miguel Almario (Davao Oriental), Jay Khonghun (Zambales), Zia Alonto Adiong (Lanao del Sur), Jil Bongalon (Ako Bicol party-list), Paolo Ortega (La Union), Rodge Gutierrez (1-Rider party-list) at Inno Dy V (Isa­bela) nakababahala ang ulat ng National Bureau of Investigation (NBI) na halos 200 birth certificate ang naibigay ng local civil registry ng Sta. Cruz, Davao del Sur sa mga Chinese national.

“We must understand that a birth certificate is more than just a document; it symbolizes a Filipino’s connection to their country. It is the first official document that every Filipino receives as their birthright, establishing their official tie to the nation. This is not something that can be easily given, fabricated, milled or bought. Sa madaling salita, the Filipinos are not for sale. Dapat walang pekeng Pilipino,” giit ni Almario na nagsabi pang dapat palakasin ang verification process sa mga kumukuha ng birth certificate.

Nahuli ng mga tauhan ng NBI si Hengson Lemosnero o Hanlin Qiu sa Department of Foreign Affairs office sa Ecoland, Davao City matapos mag-aplay para makakuha ng Philippine passport gamit ang pekeng birth certificate.

“We are outraged by these reports. Ang nakakagalit at nakakalungkot pa dito, baka may links sa mga criminal and drug syndicates ang mga Chinese nationals na na-isyuhan ng pekeng birth certificates,” sabi naman ni Khonghun. (Billy Begas)