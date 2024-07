Justine Baltazar hinugot ng Converge FiberXers na No. 1

TULAD inaasahan, ginawang top pick ng Converge si big man Justine Baltazar sa 39th PBA Draft 2024 co-presented by ArenaPlus at Daily Fantasy sa Glorietta Activity Center sa Makati Linggo ng hapon.

Magiging tandem na sina Baltazar at Justine Arana sa ilalim ni coach Aldin Ayo, magkakaroon na rin ng lehitimong big man ang FiberXers.

“Na-surprise talaga ako na Converge ‘yung makaka-draft sa akin,” anang 6-foot-6 center na produkto ng De La Salle University. “Happy ako kasi two years kong nakasama si coach Aldin sa UAAP, nag-champion kami kaya alam ko na sistema niya.

College days ay nakalaro na rin niya si Arana.

“Sobrang saya ko na makakampi ulit si Justine kasi nakakalaban ko na dati ‘yan sa UST,” anang Kapampangan center. “Excited ako na makasama siya ulit para makatulong din ako. Kasi last year talaga, wala siyang katulong, eh (sa Converge).”

Sa No. 2, tinapik ng Blackwater si Fil-Am Sedrick Barefield.

Ginamit ng Ginebra ang No. 3 pick (galing Terrafirma mula sa Christian Standhardinger trade) kay RJ Abarrientos.

Pumunta ang Phoenix Super LPG kay Kai Ballungay sa No. 4 pick, isinunod ng NorthPort si Dave Ildefonso.

Nakumpleto sa first round sina Draft Combine Mini-Tournament MVP Jonnel Policarpio (NLEX), sa 7th-8th ay tinawag ng Rain or Shine sina Fil-Am Caelan Tiongson at Fil-Swedish Felix Lemetti.

No. 9 selection ng Magnolia si Jerome Lastimosa, ginamit ng Dyip ang 10th (mula Ginebra) kay Mark Nonoy, napunta si CJ Cansino sa Meralco bago tinapos ng San Miguel ang Round 1 kay Fil-Canadian Avan Nava. (Vladi Eduarte)