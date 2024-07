Juan Karlos tapos na sa pagiging sad boy

Matagal na raw na hindi ‘sad boy’ si Juan Karlos!

Ayon kay Juan Karlos mismo, ang kanyang long overdue na bagong album na ‘Sad Songs and Bullshit Part 2’ ay ang opisyal na pagtatapos ng kanyang sad boy era sa musika.

“Sa sobrang delay, ang tagal ko na naka-move on. Ang dami na nangyari sa buhay ko. Kung sino-sino na na-meet ko. Matagal na akong hindi [sad boy]. It is not anymore,” pahayag niya sa kanyang interview kay Anna Cerezo ng ABS-CBN Integrated News.

Nakasama ng bida ng ‘Senior High’ sa kanyang album sina Moira para sa kantang ‘Medyo Ako’, at ang co-star niya sa ‘High Street’ na si Kye Echarri para sa Visayan song na ‘Kasing Kasing’.

Ilan pa sa mga kanta niya sa kanyang bagong album ay ang ‘Gusto Kita’, ‘Limang Taon’, ‘Bukas’, ‘Tulog Na’, ‘Tanga Mo Juan’, ‘Baka Sakali’, at ‘Bagong Simula’.

Pangako naman niya, na hindi na tungkol sa kanyang mga experience ang mga susunod niyang kanta.

“I am tired of talking about my feelings. Puro na lang feeling ko! feelings ko. Pano naman feelings niya.”

Maliban sa pagiging busy sa pagpo-promote ng bagong album at ginagawang teleserye, bibida rin ang singer ng ’Ere’ sa isang pelikula at may gagawin din siyang kanta para sa kanyang lola at isang Christmas song.

“This thing I’ve been wanting to work on for a long time, this next project is going to be about my lola. Her life story. This path she created for herself for her lifestyle. It is going to be about that,” sey niya.

Dagdag niya pa, “Just because I like Christmas. Feeling ko magiging sawi ‘yung Christmas song. Last year masaya, eh.”

Exciting! (Byx Almacen)