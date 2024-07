Jordan Lim pinaghihinalaang anak ni Jeff Canoy

Aliw na aliw ang ABS-CBN chief of reporters na si Jeff Canoy sa naging ‘Jeep Canoy’ impersonation sa kanya sa ‘Goin’ Bulilit’, at sobrang tuwa niya nang makaharap niya ang gumanap nito na si Jordan Lim.

Sa panayam sa ABS-CBN News, sinabi ni Jordan na talagang tumututok siya kay Jeff tuwing ‘TV Patrol Express’ para alam niya kung paano siya maghahatid ng balita.

“Nakikita ko po siya tuwing Express po. Before the news talaga, I watch him po,” sabi ni Jordan.

Para naman kay Jeff, ang segment nito ng ‘Goin’ Bulilit’ ay magandang senyales para sa mga chikiting na naghahangad maging journalist gaya niya.

“It’s nice na sila na ‘yung next generation kasi siyempre we want more journalists to enter. Hopefully ‘yung mga ganitong pagbabalita or kahit na mga exposure sa mga kid show na ‘Goin Bulilit’ na uy parang ayos pala maging reporter,” sey naman ni Jeff.

Maski ang mga netizen nga ay nakikitang magkahawig silang dalawa kaya swak daw kay Jordan na maging si Jeff Canoy.

Hirit nga ng seasoned journalist na si Jing Castaneda, “Sabi ko na may anak ka sa pagkabinata!”

Si Jordan ay ang nakababatang pinsan ni Daniel Padilla. Nakilala rin siya bilang anak nina Dingdong Dantes, Marian Rivera sa all-time blockbuster hit na ‘Rewind’.

Anyway, mas marami pang spoof, gag ang dapat abangan ng mga manonood. Bali-balita nga na may iba pang ‘GB’ alumni na magsisilbing special guest, tulad ni Belle Mariano!

Panalo, ha! (Dondon Sermino)