John Alvin Guce, Redeemer pasiklab sa Philracom Rating

NAGSAYA ang mga liyamadista nang sikwatin ni Redeemer ang panalo sa Philracom (Philippine Racing Commission) Rating Based Handicapping System nitong Sabado ng hapon sa Metro Manila Turf Club sa Malvar, Batangas.

Hindi inapura ni reigning Philippine Sportswriters Association (PSA) Jockey of the Year John Alvin Guce ang sinakyan sa largahan, hinayaang mauna at maglutsahan sa unahan sina King Tiger, Secretary at Euroclydon.

Sa kalagitnaan ng bakbakbakan ay umungos ng dalawang kabayo si King Tiger, nasa pangatlo at tersero sina Secretary at Euroclydon habang malayong pang-apat si Redeemer.

Papalapit ng huling kurbada’y nasa anim na kabayo ang bentahe ni King Tiger pero malakas ang paglapit ni Redeemer na nasa segundo puwesto na.

Kaya bago humakbang sa rektahan ay hinablot na ni Redeemer ang unahan kay King Tiger at nanalo ng may walong kabayo ang agwat sa pumangalawang si Euroclydon.

Nagrehistro si Redeemer ng tiyempong 1:25.4 minuto sa 1,400-meter race upang hamigin ang P10K added prize ng winning horse owner.

Kinubra naman ng breeder ng nanalong kabayo ang P4K habang P1K ang napunta sa second placer.

Tumersero si Secretary habang pumang-apat si King Tiger sa event na suportado ng Philracom. (Elech Dawa)