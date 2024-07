Sino raw itong politiko ang ginawang motel ang sariling bahay pati na ang sikat na gimikan sa kanilang lalawigan?

Ayon sa nakalap ni Mang Teban, kahit na may asawa at mga anak na ang politiko ay walang preno raw ito sa pambababae. Buti sana ay kung dinadala niya sa biglang liko ang mga chinuchurbang bebot dahil sa mismong bahay niya ito niyayari kapag wala si misis at mga tsikiting.

Minsan naman daw, may ka-date ang politiko na isang magandang binibini. Sinundo raw niya ito at sinakay sa kanyang sasakyan. Nang mapadaan sa kilalang kainan at inuman sa kanilang lugar, aba’y bigla na lamang ito nag-park. Akala tuloy ng babae ay kakain at magwawalwal sila roon. Yun pala, iba ang ipapakain ng politiko as in nagpa-buco juice ito habang nasa loob sila ng pick-up truck.

Mapera raw ang politiko dahil sa pangungurakot pero tinipid ang ka-date na tsiks, hindi man lang nag-hotel o motel para mag-change oil.

Saksakan daw ng libog ang politiko dahil kahit sa selfie lang ng mga kababayan niyang babae, talagang ididikit nang husto ang katawan niya at gagapang ang kamay niya sa isang parte ng katawan ng babaeng nagpapakuha ng litrato.

Bukod pa rito ang malagkit daw na tingin niya sa isang tao kapag umiiral ang kanyang kalibugan at kamanyakan, yung tila ba halos hubaran ka na. Ang classic nito, mukhang tsikboy din itong politiko as in puwede sa tsiks, puwede sa boy. Nakakapagduda raw kasi ang ipinapakitang attachment nito sa mga boys.

Pintahan nyo na. Ang politiko ay tatakbo sa konseho ng kanilang siyudad sa bagong tatag na rehiyon sa bansa at kaapelyido ang nakipag-break na prominenteng indibiduwal.