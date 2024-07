NASA 1,904 mga komunistang-terorista na ang nagbalik-loob sa pamahalaan bunga ng Local Peace Engagement (LPE) sa 299 mga barangay na napalaya na sa kuko ng New People’s Army.

Ito ang iniulat ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC) nitong Linggo kung saan ipinagdidiwang din ng task force ang pagkakalusaw ng 89 na active NPA guerilla fronts mula pa noong 2018.

Ang pagdaraos ng LPE ang ginamit na paraan ng pamahalaan sa 299 barangay sa buong bansa sa unang semestre pa lamang ng taon na ito upang mapasuko ang 1,904 mga rebeldem.

Ang LPE Cluster ay sangay ng NTF-ELCAC na siya ring nag-ulat na, 1,266 sa bilang na nabanggit, ay mga NPA at ang 638 na nalalabi ay mga Militia ng Bayan (MB) naman.

Ito raw ang magiging pundasyon, upang maipagpatuloy ang programa, sabi ni Atty. Wilben Mayor, Presidential Assistant at Undersecretary ng Local Conflict Transformation Cluster, ng Office of the Presidential Adviser on Peace, Reconciliation, and Unity o OPAPRU.

Tinutukoy ni Mayor ang tinatawag na Tracks 1 at 2 ng LPE at Transformation program, na kinabibilangan din ng konsultasyon sa mga komunidad sa mga kanayunan, problem-solving sessions at local peace dialogue. Ito rin ang nakapagpahina sa puwersa ng NPA, na ngayon ay nasa 1,251 mula sa 24,000 noong mga ’80s.

Nasa 37 mga ‘key leaders’ ng NPA din ang kasamang “na-neutralized,” na siyang mga panauhing karakter ng Communist Party of the Philippines (CPP) na nagkakalat ng lagim sa mga liblib na mga kanayunan.