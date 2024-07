DonBelle nagpakilig sa concert

Umpisa pa lang ng ‘Believe’ concert ay kakaibang Belle Mariano na ang napanood sa kanyang bonggang opening dance number.

Tuwang-tuwa nga ang audience na nanood sa The Theatre at Solaire sa Parañaque City noong Sabado at maski sila ay nakisabay sa pagsayaw ng dalaga.

Kinanta nga ng bida ng ‘Can’t Buy Me Love’ ang mga kanta mula sa dati niyang albums na ‘Daylight’ at ‘Somber’.

Pinerform din niya ng live for the first time ang mga kanta sa kanyang bagong album na ‘Believe’.

Memorable rin sa fans ang mga collab performances niya kasama sina Martin Nievera, Moira, at Denise Julia.

Pero siyempre ang pinusuan ng audience ay ang prod nila ni Donny Pangilinan.

Sey nga nila, maski sumasayaw at kumakanta lang ang DonBelle ay umaapaw na ang chemistry ng mga ito.

Kilig na kilig nga ang mga fan sa pagsayaw nina Donny at Belle ng mga movie theme song ng ‘Dirty Dancing’ at ‘(I’ve Had) The Time of My Life’.

Damang-dama naman ng DonBelle fans ang sweetness ng dalawa sa duet ng mga ito ng kanta ng BINI na ‘Huwag Muna Tayong Umuwi’, na theme song ng movie nila na ‘An Inconvenient Love’, at ‘You’ll Be Safe Here’ na theme song naman ng first teleserye nila na ‘Can’t Buy Me Love’.

Nagpasalamat naman si Belle sa mga naniniwala at sumusuporta sa kanyang music.

Sey niya, “I never thought other people would believe in my music, pero kayo grabe kayo.”

Dagdag pa niya, “Pangarap ko lang to dati pero alam niyo before other people would believe in you, kailangan mo rin pala maniwala sa sarili mo. And now I finally know what I was made for. I was made to perform and deep in my heart I hope that I can inspire more people and believe it or not, guys, I’m so blessed na I’m one of the creative producers ng concert.”

Congratulations, Belle! (Byx Almacen)