Daniel Padilla ‘nag-concert’ sa b-day ni LA Tenorio

Parang in the mood for singing palagi si Daniel Padilla.

Nakakatuwa ngang makita na always siyang game na game na kumanta.

Nagmistulang concert nga ni Daniel ang 40th birthday celebration ng kaibigan niyang PBA player na si LA Tenorio sa White Space sa Makati nitong Sabado ng gabi.

Unang kinanta ni Deej ang favorite song niya na ‘Hanggang Kailan (Umuwi Ka Na Baby)’ na sinundan niya ng mga kanta ng bandang Rivermaya.

Maging ang birthday boy at si Zanjoe Marudo ay naki-jamming pa sa aktor nang banatan nito ang kantang ‘Elesi’.

Bet na bet kasi ni DJ na may live band kaya hindi hindi siya makatanggi ‘pag tumutuggtog na ang banda sa harap niya. Para siyang hinihilang mag-perform, ha!

Naging center of attraction tuloy ng selebrasyon ang surprise song number na iyon ni Daniel kaya nakatutok sa ‘impromptu concert’ niya ang lahat ng cellphone ng mga bisita sa party na iyon.

Hindi lang mga guest sa nasabing venue ang napasaya ng aktor, ha. Maging ang mga netizen at fans niya na abangers sa online postings ng mga bisita sa party ni LA ay nag-enjoy rin, ha!

“Hala, nawala ang hangover ko, DJ is lulling me to sleep.”

“Sarap ng tulog nating mga fans ni Danyel! Salamat sa ayuda!”

“Ang saya-saya ni DJ! Basta happy siya, super happy na rin kami.”

Dasal nga ng fans na sana raw after ng serye at movie, isang malaking concert na raw ang atupagin ng panganay na anak ni Karla Estrada.

Sana nga! (Ogie Rodriguez)