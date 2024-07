Upang matulungan ang mga bagong graduate at maging ang tinatawag ng first-time jobseeker, ipinabatid ng Civil Service Commission (CSC) na isa kanilang programa ang libreng pagbibigay sa mga ito ng kopya ng Certificates of Eligibility (COE) sa pagnanais na pumasok sa serbisyo publiko.

Ayon kay CSC Chairperson Karlo Nograles, bilang pagtalima na rin ng ahensiya sa itinatakda ng Republic Act (R.A.) No. 11261, o ang First Time Jobseekers Assistance Act (FTJAA), ang mga alinmang tanggapan ng pamahalaan ay hindi na dapat maningil sa first-time jobseekers (FTJs) na humihingi ng pre-employment documents.

“We all know how overwhelming it can be to apply for a job for the first time, especially when completing documentary requirements. Offering free pre-employment documents to qualified first-time job seekers not only makes government services more accessible but also expands employment opportunities for Filipinos,” sabi pa ni Chairperson Nograles.

Kaya naman base sa FTJAA, ang CSC ay naglabas ng Resolution No. 2000363 noong February 2020, na nag-aalok ng isang original at isang authenticated copy ng COE na “free of charge” o walang bayad sa first-time jobseekers na nag-a-apply para sa career service positions. Saklaw din ng resolusyong ito ang first-time applicants na kumuha at nakapasaa sa Career Service Examination, at mga indibidwal na mayroong Civil Service eligibilities sa ilalim ng special laws at CSC issuances.

Para makakuha ng libreng COE, ang isang first-time jobseeker ay kailangang sundin ang mga sumusunod: Dapat siya’y isang Filipino citizen na aktibong naghahanap ng mapapasukang trabaho at mayroong maipakikitang barangay certification bilang katunayan na siya ay first-time jobseeker.

Ang mga Civil service eligible ay kailangang dalhin ang kanilang barangay certification sa alinmang CSC Regional Offices sa buong bansa, kahit hindi sa lugar kung saan silang kumuha ng examination, para makahingi ng original at authenticated copies ng COE na walang babayaran. Kung kailanga naman ng dagdag na kopya, ito’y ay mayroong kaukulang bayad na P100 kada original copy at P50 naman para sa isang authenticated copy ng COE.

Sakali namang lumabas sa record ng CSC na ang isang indibidwal ay una nang nakapag-apply ng COE subalit hindi pa rin natatanggap sa trabaho, siya ay maaari pa ring makatanggap ng naturang benepisyon batay sa itinatakda ng FTJAA, ang makakuha ng libre kopya ng COE.

Panghuli, ang FTJs ay dapat mag-report o bumalik sa kanilang barangay kapag sila ay nakapagtrabaho na bilang bahagi ng monitoring sa pagpapatupad ng nasabing batas.

“The CSC hopes that by providing complimentary documents to FTJs, applicants will be encouraged to apply in career positions and join the 1.9 million public servants serving in various offices nationwide,” ang pahayag ni Chairperson Nograles.