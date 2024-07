Christian Standhardinger dehins ‘ampalaya’ sa trade

PURO pasasalamat si Christian Standhardinger sa Ginebra, management, teammates, coaching staff at fans ng Never Say Die.

Sa mahaba-habang post sa Instagram, nilitanya ng Fil-German ang pamamaalam sa dating team nang walang makikitang bakas ng hinanakit.

“Being part of this team has been an unforgettable journey, and I’m grateful for every cheer, every chant, and every moment of encouragement,” ani Standhardinger nitong Linggo, binati muna ang Ginebra Nation.

Trinade na sa Terrafirma si C-Stan kasama si Stanley Pringle para kina Stephen Holt at Isaac Go noong Sabado.

Nagpalitan din ng picks sa 2024 Draft ang dalawang team – kinuha ng Gins ang No. 3 selection, napunta sa Dyip ang No. 10.

“I acknowledge Coach (Tim Cone’s) decision to trade me and respect it,” dagdag ng 6-foot-8 bruiser. “It’s part of the game, and I wish him and the team all the best moving forward.”

Mula NorthPort, napunta ng Ginebra si Standhardinger noong 2021. Kampeon siya sa Gins sa 2021 Governors at 2022-23 Commissioner’s Cups, Finals MVP siya sa huli. Best Player of the Conference din siya noong 2023 Governors Cup.

“Thank you all once again for the incredible journey,” paabot ng masipag na center/forward. “Here’s to new beginnings and continued success for Ginebra!”

Trinade ng Columbian Dyip ang top pick noong 2017 sa San Miguel, ginamit ‘yun ng Beermen para kay Standhardinger. Pinamigay siya sa NorthPort kalagitnaan ng 2019-20 season. (Vladi Eduarte)