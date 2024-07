Carmina naloka sa ‘paghuhubo’ nina Yasser, Royce

Lokang-loka si Carmina Villarroel sa mga guest niyang sina Yasser Mata, Royce Cabrera, Prince Carlos sa show niya.

Kaloka rin kasi ang mga tanong ni Carmina, na siyempre ay ginawa ng writer ng ‘Sarap, ‘Di Ba?’

Isa nga sa mga tanong ay kung nasubukan na ba nilang mag-picture ng hubo’t hubad. Na sabi nga ni Carmina, there’s nothing wrong kung mag-picture sila nang hubo’t hubad, basta huwag lang i-send kung kani-kanino.

Naloka nga siya, dahil puro yes ang sagot ng tatlong guest niya.

“Kahit naman nude din, nasubukan ko naman talaga!” sabi ni Yasser.

“Talaga? Alam mo itong si Yasser, hindi ko alam kung nagdyu-joke o hindi!” hirit ni Carmina.

“Sa fashion show nga, nagbi-briefs nga ako! So, ‘di ba? What more kung sa ano…,” sabi ni Yasser.

“Eh, `yon naka-briefs!” chika ni Carmina.

“Eh `yun nga, briefs pinapakita sa Instagram. What more pa kaya kung sa akin lang.

“Totoo talaga! Sa panahon nga ngayon, ang daming kumakalat, eh.

“Basta ang mapapayo ko lang, ‘pag tapos niyo tingnan, i-delete niyo agad!” natatawang sabi ni Yasser.

Sinang-ayunan naman ni Royce ang chika ni Yasser, dahil kahit nga raw siya ay nagpi-picture ng hubo’t hubad.

“Yes, ako rin naman nagpi-picture ng hubad! Siyempre kasama sa workout, minsan kailangan ko i-check, lahat detalyado!” sabi ni Royce.

Si Prince raw ay hindi nagpi-picture, pero aminado siyang tinitingan talaga sa salamin ang hubo’t hubad niyang katawan, para alamin kung ano pa ang mga bahagi na dapat niyang tutukan sa pag-work out.

Bongga! Kaloka! (Dondon Sermino)