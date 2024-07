Bonjoure Fille Suyamin wagi Eastern Asian Youth Rapid

SINUNGKIT ni Woman National Master Bonjoure Fille Suyamin ang kampeonato ng 8th Eastern Asian Youth Rapid Chess Championship 2024 – Girls 16-under individual rapid event nitong Sabado ng gabi sa Penang, Malaysia.

Pinagpag ng 14-anyos na Pinay woodpusher si Arena International Master Zoljargal Enkhkhaliun ng Mongolia sa seventh at last round upang ilista ang anim na puntos sa seven round Swiss system.

Sinagasaan ni FEU grade 8 student Suyamin ang unang limang kariba saka natisod kay Woman Candidate Master Davaakhuu Unurzul ng Mongolia sa sixth at penultimate round.

“Again I would like to dedicate my victory to my countrymen. It’s an honor to represent our country,” bukambibig ni Suyamin, isa sa miyembro ng Philippine age group team sa 2023 FIDE World Youth Chess Championship sa Italy noong Oktubre.

Kinopo naman ni FIDE Master Christian Gian Karlo Arca ang bronze medal sa Boys 18-under individual rapid.

Isang incoming Dasmariñas Integrated High School grade 9, tumabla siya sa ikatlo kasama sina Wee Yin Lin ng Malaysia at FM Battulga Tenuunbold ng Mongolia na may 5.0 puntos, pero nakuha ang tanso sa pamamagitan ng superior quotient. (Elech Dawa)