BINI pinaiwas mga fan sa away, negativity

Punong-puno ng pagmamahal ang mensahe ng BINI sa kanilang mga fan. Ramdam mo nga kung gaano nila kamahal ang mga tagahanga.

“Mahal na mahal namin kayo. Sana huwag niyong kalimutang mahalin ang mga sarili niyo, as much as you love us.

“Lagi niyong tatandaan na sarili niyo ang best na kakampi niyo,” chika ng mga BINI member.

Pero siyempre, pakiusap din nila na huwag na huwag bibitaw.

“Huwag kayong maggi-give up sa buhay niyo. Huwag kayong bibitaw, na sabi nga, huwag muna tayong umuwi,” saad pa nila.

Tagos din sa puso ang paalala nila sa mga fan nila na iwasan ang negativity. Sa panahon nga ngayon na punong-puno ng ‘away’ ang paligid, maganda ring marinig mismo mula sa mga idolo ang magagandang pahayag.

“Sana iwasan na natin ang mga negativity, ‘di ba? Iwasan na natin ang mga away.

“Kasi kahit kami, magkakaibigan kami, in real life. You know naman what I mean, di ba? So, let’s keep this empowered world, for all! Tama po ba?” sabi pa nila.

Para sa BINI, historical event nga na maituturing ang pag-perform nila sa ‘Nasa Atin Ang Panalo’, na ginanap sa Araneta Coliseum nitong Biyernes ng gabi (July 12).

“Historical event ito dahil dati kami lang ni Mama ang namimili sa Puregold, pero ngayon endorsers na kaming mga BINI ni Aling Puring. Grabe ‘yon. Baka naman Aling Puring, may mga voucher ba kayo riyan?” pabirong saad pa nila.

Anyway, super dagsa nga ang mga fan sa Araneta Coliseum, na maaga pa lang ay nagkumpol-kumpol na sila, ha! Ang bongga nga na nagsama-sama ang mga faney ng BINI, SB19, Sunkissed Lola, at ni Flow G. May bonus pang mga guest tulad nina Gloc 9, Skusta Clee.

At yes, binonggahan talaga ang ‘Nasa Atin Ang Panalo’ concert dahil inareglo ang mga kanta, pinaghandaan ang production number with mga bonggang dancers, at may mga banda rin na tumugtog sa mga performer.

Pero ang pinaka-bet ko sa lahat ay ang collaboration nila, na si Justin ng SB19 ay biglang sumayaw ng ‘Salamin, Salamin’, habang si SB19 Stell naman ay binirit ang kanta ng Sunkissed Lola na ‘Pasilyo’, ha! At siyempre, waging-wagi rin ang pagsayaw ng ‘Gento’ ng mga BINI member, ha!

Panalo talaga!