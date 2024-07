Bella Belen, NU Lady Bulldogs sampa sa Super League Finals

NAGSABWATAN ang Alas Pilipinas mainstays na sina Michaela ‘Bella’ Belen at Arah Paniquie upang mapanatili ng National University ang malinis na rekord sa 2nd Shakey’s Super League (SSL) 2024 National Invitationals.

Sokpa ang Lady Bulldog sa finals ng torneo nang walisin Linggo ng hapon ang Colegio De San Juan De Letran sa semifinals, 25-19, 25-18, 25-21.

Iniladlad ng 86th UAAP champion NU ang matibay at mataktikang laro upang sungkitiin ang isang silya sa kampeonato sa pagbuwag sa Lady Knights sa do-or-die Final 4 sa Ninoy Aquino Stadum sa Malate, Manila.

Kumamada si Belen ng 18 puntos sa likod ng 14 kills, 43aces at 1 block habang si Panique ay umiskor ng siyam para sa NU, na atat pang idagdagan ang korona ng National Invitationals matapos ang pagrereyna sa unang dalawang edisyon ng SSL Collegiate Preseason Championship.

Nagpakita ang Bustillos-based squad ng katatagan sa labanan upang salagin ang rally ng mga balibolista ng Intramuros mula sa siyam na puntos na deficit sa ikatlong frame at kumpletuhin ang ikaapat na sunod na panalo.

Haharapin ng NU sa best-of-three finals ang survivor sa reigning NCAA champion College of Saint Benile at Far Eastern University na nagsasabong pa sa isang semis pairing sa torneo na mga suportado ng Shakey’s Pizza Parlor, Eurotel, Victory Liner, Team Rebel Sports at Mikasa,

Ang Game 1 ng championship showdown ay nakatakda ngayon (Lunes) simula sa alas-4:00 ng hapon sa parehong venue.

“Happy na nanalo kami and will play in the championship. Everybody played their role pero need pa rin talaga ng connections especially yung mga new player,” suma ni Lady Bulldogs coach Norman Miguel na wala pa ring talo

Si Erin Pangilinan ay may walong puntos habang sina Vange Alinsug at Aishat Bello ay umiskor ng tig-anim para sa winning team. (Lito Oredo)