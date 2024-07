Barbora Krejcikova ginabayan ni Jana Novotna sa Wimby title

KINUMPLETO ni Barbora Krejcikova ng Czech Republic ang 6-2, 2-6, 6-4 panalo kay Jasmine Paolini para itaas ang kampeonato ng 137th Wimbledon Championships 2024 nitong Sabado.

Kinubra ni Krejcikova ang pangalawa niyang grand slam title, una sa French Open noong 2021.

Sa 32 seeded players sa women’s singles sa All England Club, pang-31 si Krejcikova.

Sa nakalipas na walong edisyon ng grass court tournament, taun-taon ay may bagong kampeon. Si unseeded Marketa Vondrousova ng Czech Republic din ang reyna noong 2023.

Matapos ang championship match, dumaan si Krejcikova sa listahan ng Wimbledon champions sa Centre Court hallway. Naroon na ang pangalan niya, pero ang pumukaw sa pansin ng 28-year-old ay ang pangalan ng kababayang si Jana Novotna, kampeon noong 1998.

Naging mentor ni Krejcikova si Novotna hanggang mamatay ang huli noong 2017 dahil sa cancer.

“The only thing that was going through my head was that I miss Jana a lot. It was just very, very emotional. … I think she would be proud,” malungkot niyang litanya. (Vladi Eduarte)