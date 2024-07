Back-to-school shoe bazaar bukas na sa Marikina

Dahil nalalapit na ang pasukan, bukas na ang inaabangang Balik Eskuwela Shoe Bazaar sa shoe capital of the Philippines, Marikina City at bibida ang nasa 43 leather goods stall hanggang August 18 na matatagpuan sa Marikina Freedom Park.

Pinangunahan ni Marikina City Mayor Marcelino “Marcy” Teodoro, ang ribbon-cutting ceremony bilang panimula ng pagbubukas ng bazaar ngayong Lunes hanggang Agosto na naglalayong muling maipakilala ang gawang Marikina at makapaglaan ng de-kalidad pero murang sapatos para sa mga mag-aaral, lalo na ngayong nalalapit na pasukan ng klase.

“Napakalaking serbisyo po nito sa mga kababayan natin, hindi lang mga taga-Marikina, kundi pati sa mga karatig pook natin na kung saan at makakakuha sila ng sapatos na matibay, sapatos na maganda, sapatos na functional, at reasonable price,” ayon sa alkalde.

Giit pa ni Teodoro na ang pagtangkilik sa Marikina ay bilang pagsuporta na rin at pagtulong sa mga local businesses para muling makaahon ang mga magsasapatos ng Marikina.

Makakatulong din ang shoe bazaar na makilala ang small businesses at maiangat ang kanilang kalidad ng mga sapatos.

Malaki ang pasasalamat ni Mayor Teodoro kay Tony Andres, chairperson ng Philippine Footwear Federation, Inc., na bumuo ng shoe bazaar para makatulong sa mga magsasapatos at makilala ang gawang Marikina. (Vick Aquino)