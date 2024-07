Duguan si dating US President Donald Trump matapos ang umano’y tangkang asasinasyon sa kanya sa campaign rally sa Butler, Pennsylvania nitong Sabado (Linggo sa Maynila).

Habang nagsasalita sa rally ang 79-anyos na si Trump, biglang may pumutok at hinawakan ng da­ting presidente ang kanang tenga. Doon na siya pinadapa ng mga secret service agent na nakatokang magbantay sa dating pangulo ng Estados Unidos.

Agad namang napatay ng mga secret service sniper ang umano’y assassin habang isang bystander naman ang patay rin at dalawa pa ang kritikal sa mga ligaw na bala.

Matapos ang pamamaril, tumayo pa ang Republican candidate at itinaas ang kanyang kamao habang inaakay na ito ng mga agent patungo sa ligtas na lugar.

Kinilala ng Federal Bureau of Investigation ang gunman na si Thomas Matthew Crooks, 20-anyos ng Bethel Park, Pennsylvania at isang Republican. Hindi pa batid ng mga awtoridad ang motibo nito sa tangkang asasinasyon.

Kinondena naman ni US President Joe Biden ang insidente sa pagsasabing walang puwang sa Amerika ang ganitong uri ng karahasan.

Sina Biden at Trump ay maghaharap sa presidential elections sa Nobyembre. Noong 2000, tinalo ni Biden si Trump sa maliit na kalamangan.

Samantala, kinondena ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang tangkang pagpatay kay Trump.

“Together with all democracy loving peoples around, we condemn all forms of political violence. The voice of the people must always remain supreme,” anang Pangulo.

Ipinagpasalamat ng Pangulo na maayos na ang kalagayan ni Trump matapos ang tangkang asasinasyon sa kanya at kasama aniya ito sa kanyang dasal pati na ang kanyang pamilya. (Aileen Taliping)