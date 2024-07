Arnel Ty, halimbawa ng epektibong pagpapatupad ng batas

Kung adbokasiya sa implementasyon ng isang batas ang pag-uusapan, maituturing na isa sa pinakaseryoso si Liquified Petroleum Gas Marketers Association (LPGMA) President Arnel Ty kung ang pagbabatayan ay ang ginagawa niyang personal na paggalaw para makarating sa kaalaman ng mga tao ang kahalagahan nito.

Karaniwan kasi na dito sa Pilipinas, ang pinaglalaanan lamang ng mahabang panahon at pag-aaral ay ang pagbuo ng isang panukala na magiging tulay para magkaroon ng batas ang isang sektor o industriya upang maitama ang mga maling gawain sa loob o hanay nito.

Sa madaling sabi, kapag ang panukala ay nalagdaan na ng Presidente bilang isang ganap na batas o nag-lapse into law, bahala na ang gobyerno na magpaliwanag sa kahalagahan nito at ano ang panganib o parusa na aabutin ng mga nasasakop na lalabag.

Sa situwasyon ni Ty, hindi natapos ang kanyang krusada kahit naging ganap nang batas ang panukala LPG sektor na kanyang kinabibilangan dahil kahit ngayong siya ay hindi kabilang sa hilera ng mga mambabatas sa Kamara at wala rin sa hanay ng mga nasa ehekutibo.

Bilang isang pribadong mamamayan, hindi pa rin hindi humupa ang pagiging agresibo ng dating kongresista para ikampanya nang personal ang kahalagahan ng Republic Act 11592 na mas kilala bilang LPG Law sa halos lahat ng sektor na dapat ay makaalam nito.

Batay sa obserbasyon ni Ty sa mga nangyari sa ibang naunang batas na magaganda sana ang misyon, hindi gaanong naintindihan ng publiko ang mga ito dahil sa kakapusan ng hangarin na maipalaganap ang mga buting maidudulot ng mga ito sa publiko.

Ang kampanya para sa kahalagahan ng LPG Law dahil nga tutukod ito sa kaligtasan ng publiko ay inumpisahan ni Ty sa pamamagitan ng mga summits sa mga rehiyon na tukoy na pinamamahayan ng mga ilegalista sa industriya.

At dahil suportado naman ng industriya ang pagkusa niyang ikampanya ang kahalagahan ng RA 11592, hindi rin nagdalawang isip ang ibang players at ibang organisasyon gaya ng LPGIA at DOE na makipagkaisa sa kanyang mga hangarin na maituwid ang mga hindi tamang kalakaran.

Kaya ngayon, marami nang mga lokal na pamahalaan ang nakikipag-ugnayan kay Ty upang makahingi ng paliwanag sa nilalaman ng batas tungo sa mas ligtas na kusina ng mga pamayanan.

Marami pang mga nilalaman ang LPG Law na dapat ay makarating sa publiko para talagang masigurado na ligtas ang kanilang kusina at makaiwas sa panggagantso ng mga mapagsamantalang negosyante sa sektor.

