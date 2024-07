Ara Mina kinayang mag-concert

Congratulations are in order for Ara Mina dahil successful niyang nairaos ang kanyang first ever major concert sa Newport Performing Arts Theater, ang ‘Ara Mina: All Of Me’.

Naisip niyang gawin ito to mark her 30th anniversary in showbiz at para raw ipaalala sa mga tao na minsan rin siyang naging successful recording artist. Nakatatlong album siya at isa doon ay nag-naging gold pa. Thanks to her hit song ‘Ay, Ay, Ay, Pag-ibig’.

Noong una, maski kami ay kinabahan kung kaya bang punuin ni Ara ang Newport Performing Arts Theater. Matapos niya kasing talikuran ang singing in favor of acting, nakilala na siya bilang aktres. Kaya nga may mga napatanong kung bakit siya magko-concert? Pero puno ang venue at lahat ay nag-enjoy.

At sa kanyang concert, napangatawanan niya pa rin nang kanyang pagiging singer by singing non-stop for more than two hours nang walang sablay. Halatang pinaghandaang maigi. At hindi siya nagpa-intimidate sa mga beteranong guests niyang sina Martin Nievera at Ogie Alcasid na kapwa may contributions sa mga past album niya.

Pulido ang show. At very engaging ang pagkakatahi ng story ng kanyang 30-year showbiz journey a iba’t ibang segments ng concert. Paano na naman, ang kapita-pitagang Mel del Rosario pala ang nabraso ni Ara na magsulat ng script. Ang galing din kasing makisama ni Ara talaga. Mahirap mag-say no sa kanya ‘pag siya na ang humingi ng pabor.

Pinaka-bet namin ang finalé portion niya kung saan nag-duet sila ng unica hija niyang si Mandy (bunga ng past relationship niya with former Bulacan, Bulacan Mayor Patrick Meneses). Nauna pa kaming napaiyak kay Ara as they were singing ‘A Thousand Years’ habang lumalabas sa video wall ang through-the-years journey niya bilang nanay.

But somewhere during the song, nag-crack na rin ang boses ni Ara habang buong-buo ang loob ni Mandy na tuloy-tuloy lang. May boses din si bagets, ha!

In the end, nag-thank you si Mandy sa mama niya saying: “Thank you for making my dream come true, Mama.”

After the show, tiyempo namang dumaan si Ara sa isang Italian restaurant sa loob ng Newport para personal na mag-thank you kay Senator Bong Revilla, who’ also one of her guests, na doon nag-late dinner with his family.

Nandoon din kami kasama ang mga former lady executives ng GMA-7 na sina Redgie Magno (na ninang sa kasal nina Ara at Dave Almarinez) at Bang Arespacochaga.

Personal namin siyang na-congratulate at natanong na rin kung bakit nasambit ni Mandy na “Dream come true,” ang pagdu-duet nila. Mahilig daw pala kasi talagang umawit ang kanyang mini-me.

“Lagi niya akong pinapanood tapos sinasabi niyang ‘I wanna be like you.’ Kaya ayon, pinag-voice lessons ko siya. Gusto niyang mag-perform talaga.”

Anyway, congrats Ara! Job well done.