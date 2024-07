Aaron Judge humambalos ng rekord sa Yankees vs Orioles

NAGLISTA ng bagong New York Yankees record si Aaron Judge sa 6-1 panalo kontra Baltimore Orioles nitong Sabado sa 149th Major League Baseball regular season game.

Franchise record ang 34th homer ni Judge bago ang All-Star break.

Pumalo si Roger Maris ng 33 bago ang break noong 1961 – parehong taon na tumapos siya ng major league record 61. Nag-deliver din ng 33 si Judge bago ang All-Star break noong 2022 tungo sa 62 sa season para basagin ang naging American League full-season mark ni Maris.

“Hopefully those 34 homers came in a lot of wins,” pakli ni Judge. “That’s what it’s all about.”

Pumitik ng back-to-back homers sina Juan Soto at Judge sa fifth inning tungo sa panalo.

Kumana ng three-run homer sa first si Austin Wells para sa maagang 4-0 lead ng Yankees, naging 5-1 sa 426-foot solo shot ni Soto at 6-1 na pagkatapos ng 431-foot drive ni Judge sa center field.

Namigay ng isang run at limang hits si Luis Gil sa loob ng six innings para kubrahin ang panalo. (Vladi Eduarte)