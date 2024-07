Ang panukalang budget para sa susunod na taon ay tutupad sa mga panga­ngailangan at hangarin ng mga Pilipino.

Ito ay ayon na mismo kay Department of Budget and Management (DBM) Secretary Amenah “Mina” F. Pangandaman matapos maipri­senta at mapaaprubahan kamakailan kay Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang panukalang pambansang badyet para sa fiscal year (FY) 2025 na tinatayang nasa P6.352 trilyon.

Dala ang temang, “Agenda for Prosperity: Fulfilling the Needs and Aspirations of the Filipino People,” ang panukalang 2025 national budget ay naglalayong ipagpatuloy ang economic at social transformation para sa isang maunlad, inklusibo at matatag na kinabukasan sa ilalim ng bisyon ng Pangulo para sa isang Bagong Pilipinas.

“The proposed 2025 national budget fulfills the needs and aspirations of the Filipino people and is consistent with the Philippine Development Plan (PDP) 2023-2028. We have crafted this carefully and meticulously to ensure that we stay on track with our economic growth targets while ensuring no one is left behind,” ani Pangandaman.

Ayon kay Pangandaman, ang panukalang badyet para sa susunod na taon ay nakaangkla sa tatlong pillars ng PDP, tulad ng Pillar 1: I-develop at protektahan ang mga kakayahan ng mga indibidwal at pamilya; Pillar 2: Transform production sectors to generate more quality jobs and competitive products, at Pillar 3: Lumikha ng isang kapaligiran na nakakapagpagana.

“I would like to thank the esteemed members of the cabinet for working closely with the DBM to develop the budget proposals that focus on the right priorities. Guided by the Pre­sident’s socioeconomic agenda, the proposed 2025 national budget reflects our unwavering commitment to promoting the sound, efficient, and effective management and utilization of government resources toward the achievement of our national socioeconomic development goals,” pahayag ni Pa­ngandaman.

Sa kanyang presentasyon, binanggit din ng kalihim na ikinonsidera ang ilang mahahalagang salik para sa pag-evaluate ng FY 2025 budget, kabilang ang pagkakaroon ng fiscal space; kahandaan sa pagpapatupad ng mga programa, aktibidad, at proyekto; absorptive capacity ng mga ahensiya; pagsunod sa budget priorities framework at PDP 2023-2028; public investment program/three-year infrastructure program; information systems strategic plan at program convergence.

Ang panukalang pambansang budget para sa darating na taon ay 10.1% na mas mataas kaysa sa 2024 General Appropriations Act (GAA) na nagkakahalagang P5.768 tril­yon. Katumbas din ito ng 22.0% ng GDP, alinsunod sa natukoy sa Development Budget Coordination Committee (DBCC) meeting na ginanap noong Huwebes, ika-27 ng Hunyo 2024.

Bilang pagsunod sa mandato ng Konstitusyon, patuloy na makakakuha ng pinakamalaking porsiyento sa pambansang badyet ang sektor ng Edukasyon.

Sa kabilang banda, sinabi ni Pangandaman na ang sektor ng Kalusugan ay makakatanggap din ng pagtaas ng badyet upang mapalakas ang o­perasyon ng mga ospital ng Department of Health (DOH) sa Metro Manila, mga regional hospital ng DOH at iba pang health facilities.