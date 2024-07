14 na Nigerian scammer timbog

DINAMPOT ng mga tauhan ng Bureau of Immigration (BI) ang 14 na Nigerian na hinihinalang sangkot sa love scam, online scamming at credit card fraud matapos salakayin ang hideout ng mga ito sa Las Piñas City.

Ayon kay BI Intelligence Division chief Fortunato Manahan, Jr. ang pagkakahuli sa mga suspek ay batay sa kanilang intelligence report na nag-uugnay sa mga ito sa maraming mapanlinlang at ilegal na gawain.

“Our intelligence division has been closely monitoring these individuals. They were reportedly involved in love scams, online scamming, and credit card fraud,” ani Manahan.

Aniya, sina Godswill Nnamdi Chukwu, 32 anyos at Justin Chimezie Obi, 30 anyos, ang target ng kanilang operasyon pero naaktuhan nila ang 12 pa kaya dinakip din ang mga ito.

Natuklasan pa na overstaying ang 14 na dayuhan kaya agad din silang inaresto. Mananatili ang 14 na dayuhan sa holding facility ng BI sa loob ng Camp Bagong Diwa, Taguig, habang nakabinbin ang deportation proceedings ng mga ito.

Patuloy na hinihimok ng BI ang publiko na iulat ang anumangkahina-hinalang aktibidad sa kanilang paligid na

kinasasangkutan ng mga dayuhan para makatulong sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad ng bansa. I(Mina Navarro)