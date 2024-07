Stell tinanghal na ‘Birit King’

Nagulat ang SB19 sa mga award na natanggap nila sa mismong concert nila sa Araneta Coliseum.

Hindi nga nila inaasahan na may mga award silang matatanggap mula sa mga nagmamahal sa kanila.

Well, tinanghal na ‘Hari ng Daan’ si Pablo. ‘King of the Night’ naman si Josh. Si Stell ang ‘Birit King’. Wagi ng ‘Superior King’ si Ken. At si Justin ang inawardan bilang ‘King Corn’ (corny).

Sabay-sabay na nagsigawan nga ang mga faney ng ‘Pinuno’ sa speech ni Pablo. Siya nga kasi ang nagsisilbing leader ng SB19.

“Gusto kong pasalamatan ang mga brothers ko sa SB19, at hindi naman ito matutupad kung wala sila. At siyempre ang A’Tin, lahat ng mga sumusuporta sa amin. Mabuhay kayong lahat. Wala kami rito ngayon sa entablado kung wala kayo,” sabi ni Pablo.

“Wow ‘King of the Night’ ako, dahil ba hindi ako natutulog? Hahahaha! Salamat sa inyong lahat. Para sa SB19 at A’Tin ito!” sabi ni Josh.

Kuwelang-kuwela naman si Stell sa award na nakuha niya. Alam naman natin kung gaano ka-bongga ang performance niya sa concert ni David Foster, sa kantang ‘All By Myself’ na nag-viral talaga. Panay nga ang sigaw ng ‘sampol’ ng mga fan noong gabing `yon.

“With all the blessing na dumadating, it’s not us, but it’s God na talagang nagbibigay sa amin ng strength at lakas ng loob. This award is really not for me, but to all the people na nagsusuporta sa amin,” mensahe naman ni Stell.

Anyway, isa lang ang masasabi ko sa peformances ng SB19, na wala talaga silang kupas. Na para kang nanonood ng international concert kapag nasa stage sila.

Siyanga pala, inanunsiyo na rin ng SB19 na sa August 28 ang showing sa mga sinehan ng pelikula nilang ‘Pagtatag’, na isang documentary, na magpapakita ng tunay na buhay, mga pinagdaanan ng mga kabataan ngayon na binansagang P-pop Kings.

Bongga naman!