Sen Bong from Titanic to Titanium Action Star

After Ara Mina’s concert noong Thursday sa Newport World Resorts ay nakita namin si Senator Bong Revilla and his wife Congresswoman Lani Mercado.

Nakipag-tsikahan sa table namin nina Redgie Magno si Sen Bong na noo’y naka-mobility scooter at bantay-sarado ng kanyang personal nurse na hawak naman ang kanyang tungkod.

Matatandaan na naaksidente siya sa first shooting day ng ‘Alyas Pogi 4’ three months ago, na nagresulta sa pagkakapunit ng kanyang Achilles tendon.

At dahil puro sa aksidete niya ang tanong namin, minabuti niyang ipakita na lang sa amin ang mga larawang kuha sa kanyang naging operasyon.

Nakakakilabot tingnan ang mga larawan dahil mai-imagine mo ang sakit na dinanas niya before and after surgery (‘pag lumipas na ang bisa ng anesthesia).

Aniya, inalis na ang na-damage na tendon at pinalitan ng apat na piraso ng titanium wires na pinalibutan ng laman na galing naman sa kanyang hita.

After that, biniro namin siya na hindi na Titatic Action Star (ang OG moniker niya) ang itatawag namin sa kanya from now on kundi Titanium Action Star na, na ikinatawa naman niya.

“Oo nga ano? Bionic na pala ko. Haha!”

‘Yun na!